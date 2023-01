Robert Lewandowski se quedó con el premio The Best 2020 | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOF STACHE

Robert Lewandowski fue el futbolista más destacado durante el 2020 en toda competencia que disputó con el Bayern Munich, donde lo ganó todo y acabó siempre como el máximo goleador. Así, era indudable que recibiría el premio The Best de la FIFA y así sucedió. El polaco, por primera vez en su carrera, obtuvo el galardón y superó en los votos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El delantero arrasó con todo, sin embargo, existió una categoría en la que no acabó como el número uno. Incluso, no quedó ni entre los cuatro primeros, algo sorprendente tratándose del mejor jugador del año.

En los premios The Best de FIFA uno de los momentos máss esperados es conocer el 'Equipo del Año' de FIFPRO, donde son los mismos futbolistas los que realizan sus votos para conformar el once ideal.

Si bien Lewandowski forma parte del equipo, al lado de Messi y Cristiano, no fue el más escogido. Quien terminó a la cabeza dentro del 'FIFA FIFPRO 2019-20' fue el mediocampista belga Kevin De Bruyne, quien apareció por primera vez en la destacada nómina. El jugador del Manchester City fue seguido por Alisson Becker del Liverpool y Sergio Ramos del Real Madrid. En cuarto lugar apareció Manuel Neuer, pero al recibir menos votos que Alisson, no entró en el 'XI ideal'.

