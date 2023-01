La reacción de Cristiano Ronaldo al no ganar el FIFA The Best 2020. | Fuente: FIFA

Este jueves, por medio de una ceremonia virtual, se celebró el The Best 2020, premio que entrega la FIFA al mejor jugador, jugador, gol y más. Quien se llevó la premiación a nivel masculino fue el delantero polaco Robert Lewandowski, quien se impuso en la terna final a otros cracks como Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Justamente, a través de las redes sociales se ha vuelto viral la reacción de Cristiano Ronaldo a la hora de conocer que Robert Lewandowski se llevó el The Best 2020. La cámara de la transmisión enfocó a la figura máxima de la 'Vecchia Signora' y esta puso una cara de pocos amigos al saber que el polaco se impuso.

En la ceremonia por el The Best, Cristiano no se llevó ningún premio individual y únicamente integra al 11 ideal para FIFA. Lewandowski también es parte de este elenco en donde también se encuentran Allison Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonse Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara, Joshua Kimmich y Lionel Messi.

La reacción de Cristiano al The Best de Lewandowski

El acto fue aprovechado para rendir un nuevo homenaje cariñoso a dos leyendas del fútbol mundial, recientemente fallecidas, el argentino Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, y el italiano Paolo Rossi, el 9 de diciembre, así como a todos los sanitarios del mundo, calificados de "héroes" en la lucha mundial contra la COVID-19, que recibieron un aplauso virtual de numerosos jugadores y jugadoras del mundo. El técnico francés Gerard Houllier también fue recordado por varios de los premiados.Así lo recalcó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un discurso también en la distancia, en el que tuvo un reconocimiento a ambas figuras y a médicos y sanitarios del mundo que han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia en un año "muy difícil", "extraordinario", que según el dirigente ha enseñado que "la salud es lo primero incluso por delante del fútbol". Robert Lewandowski es The Best. (EFE)

