Alisson Becker a Manuel Neuer: 'Siempre has sido una inspiración para mí' | Fuente: AFP

Este jueves se dieron a conocer los ganadores de los premios The Best 2020 otorgados por la FIFA y, por su parte, Manuel Neuer, guardameta de Bayern Munich, ganó en la categoría de mejor arquero del año por encima de Alisson Becker de Liverpool y Jan Oblak de Atlético de Madrid.

Por su parte, Becker le dedicó unas palabras de felicitaciones a Neuer tras recibir el premio: "Felicitaciones Manuel Neuer por este premio, por lo que has estado haciendo y logrando en el fútbol. ¡Siempre has sido una inspiración para mí!", escribió el golero brasilero en su cuenta oficial de Twitter.

Un hecho que llamó la atención fue que, si bien Neuer fue considerado como el mejor del año, fue Becker quien estuvo considerado dentro del once ideal anual publicado por The Best.

En tanto a la publicación, Becker recibió miles de reacciones por haber felicitado a Neuer, ya que ambos están considerados entre los mejores en su puesto.

