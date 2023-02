Lucas Pratto sufre una fractura y pasará por el quirófano | Fuente: EFE

DATO La carta pase de Lucas Pratto pertenece a River Plate, que lo cedió a Feyenoord

El delantero argentino cedido al Feyenoord Lucas Pratto sufrió este una fractura en la pierna derecha, en un lance de un partido contra el Ajax, y será operado este domingo por la noche.“Lucas Pratto se pierde el resto de la temporada”, dijo el club en un escueto comunicado, en el que especificó que la fractura se confirmó en el hospital.El “Oso”, que entró al campo en el minuto 78, le hizo una entrada a Davy Klaassen y, al caer, se quedó con los tacos pegados al césped y se dobló la pierna, por lo que fue retirado inmediatamente del campo.El clásico de Países Bajos terminó 0-3 a favor del Ajax, que ya ha ganado la Eredivisie neerlandesa, mientras el Feyenoord sigue quinto y no tiene ninguna posibilidad de clasificarse para la Liga de Campeones.Pratto, que había perdido la titularidad en el River Plate, llegó al equipo de Róterdam el pasado enero como jugador cedido hasta el final de la temporada con el objetivo de reforzar la línea ofensiva.Sin embargo, el jugador de 32 años casi no ha contado en los planes del entrenador Dick Advocaat y, cuando ha disfrutado de minutos, no ha marcado ni un solo gol.

