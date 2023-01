Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. | Fuente: EFE

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se mostró en contra de la realización de la Superliga Europea y advirtió que los futbolistas que jueguen este nuevo certamen no podrán hacerlo por sus respectivas selecciones.

"Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso", señaló el titular de la UEFA este lunes luego de la oficialización de la Superliga Europea.

"El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo", agregó.

Aleksander Ceferin, además no dudó en considerar el nuevo certamen en una "propuesta vergonzosa" de entidades "guiadas por la codicia" y "escupe en la cara a todos los que aman el fútbol",

Los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea son: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur.

De otro lado, se informó que se ha aplazado hasta el viernes la decisión definitiva sobre las sedes que albergarán la Eurocopa 2020, que fue aplazada para este año debido a la pandemia de coronavirus.

Juventus, Barcelona, Real Madrid y Manchester City son 12 de los clubes fundadores de la Superliga Europea. | Fuente: AFP

NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.

Te sugerimos leer