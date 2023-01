Manchester City forma parte de la Superliga europea | Fuente: AFP | Fotógrafo: BEN STANSALL

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró contrario a la creación de la Superliga europea, en la que los ‘citizens’ son uno de los doce fundadores, junto a otras cinco instituciones de la Premier League.

"El deporte no es deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito, entre esfuerzo y recompensa, no existe. No es deporte algo donde el éxito está garantizado, y donde no importa si pierdes", señaló Guardiola en rueda de prensa, remarcando que se enteró de la decisión poco antes del comunicado de los clubes.

Pese a que el Manchester City forma parte de esa docena de clubes fundadores de la que sería una nueva competición europea de clubes, al margen de la Champions League, Pep Guardiola se mostró en contra de ella en los términos actuales.

"Se trata de que estos clubes han sido elegidos, no sé por qué razón, para competir en esa hipotética competición en el futuro. Yo quiero la mejor competición, lo más fuerte posible, especialmente para la Premier League", apeló.

"No es justo cuando un equipo pelea y pelea, llega a lo más alto y no puede competir en una competición porque el éxito está garantizado sólo para unos pocos clubes. Ahora mismo, siento esto. No sé si esto cambiará, y si 4-5 equipos podrán ir a esa competición. Pero ¿qué pasará para los que no hagan una buena temporada y estén siempre ahí? Eso no es deporte, es otra cosa", añadió Guardiola.

Manchester City, al igual que Real Madrid y Chelsea, están clasificados a las semifinales de la actual Champions League, por lo que un portavoz de UEFA pidió que sean expulsados.

