Inter Milan, Juventus y AC Milan fueron parte de los clubes fundadores de la Superliga Europea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL MEDINA

Once clubes de la Serie A enviaron este sábado una carta oficial al presidente de la Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino, pidiendo sanciones a Juventus Turín, Inter de Milán y AC Milan, los tres clubes que participaron el último domingo en el lanzamiento de la Superliga europea.Roma, Torino, Bologna, Génova, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma y Cagliari son los clubes que, a través de sus presidentes, firmaron la carta enviada a la Serie A, mientras que Nápoles, Lazio, Fiorentina, Atalanta y Verona decidieron renunciar, según informa el diario italiano "La Repubblica".Los once clubes quieren que la Serie A "analice las graves acciones de los clubes y sus consejeros delegados y sus consecuencias" para el fútbol italiano.En particular, en los últimos días el presidente del Torino, Urbano Cairo, había lamentado el hecho de que, en su opinión, el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, y el consejero delegado interista, Giuseppe Marotta, hayan "saboteado" unos importantes contratos económicos que beneficiarían a toda la Serie A."Nuestro proyecto preveía la llegada de fondos económicos extranjeros en la Liga de la Serie A por una cantidad de 1,7 o 1,8 mil millones de euros. Dinero que ayudaría a todos para superar las graves dificultades. Agnelli formaba parte del comité interno delegado para negociar con los fondos", aseguró en una reciente entrevista.

"Este comité nació el 13 de octubre de 2020 y recibió el visto bueno de todos los clubes. De la nada, el cambio de decisión pese a que el voto de la asamblea liguera hubiera apoyado la operación fondos. Agnelli y los dueños del Inter se alejaron y ahora entendemos la razón", sentenció.Juventus, Inter y Milan fueron los tres clubes italianos que apoyaron el lanzamiento de la Superliga europea junto a Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham.El Inter confirmó oficialmente su renuncia a la Superliga apenas tres días después, tras el abandono de los seis clubes ingleses, y el Milan también dio marcha atrás.El Juventus reconoció que, tras las renuncias de los demás socios fundadores, hay reducidas posibilidades de cumplir el actual proyecto, pero no ha formalizado su salida de la nueva competición.

