Los cracks del Liverpool no quieren saber nada de la Superliga Europea. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Clive Brunskill

No quieren saber nada que no sea la Champions League. Jordan Henderson, capitán del Liverpool, difundió un comunicado en el que rechaza la Superliga Europea en nombre de los jugadores del equipo inglés.

"No nos gusta y no queremos que ocurra", dijo Jordan Henderson, capitán del conjunto del Liverpool y que habló en nombre de sus compañeros. De esta manera, en la tienda 'red' cierran filas en relación a la Superliga Europea."Esta en nuestra posición como colectivo. Nuestro compromiso con este club de fútbol y con sus aficionados es absoluto y condicional. 'You'll Never Walk Alone'", añadió Jordan Henderson, reacio a ser parte de la Superliga Europea con el Liverpool.

Liverpool en contra de la Superliga Europea

Este es el comunicado de los jugadores del Liverpool por la Superliga Europea. | Fuente: @JHenderson

El comunicado de parte del vigente campeón inglés llega minutos después de que Manchester City diera su decisión de abandonar este torneo, que tiene como presidente a Florentino Pérez.Liverpool, uno de los doce clubes fundadores de la Superliga Europea, aún no se ha pronunciado al respecto, pero Kenny Dalglish, leyenda del equipo, apuntó que espera que tome la decisión correcta.

Los dirigidos por Jürgen Klopp viene de empatar 1-1 con Leeds por la Premier League. Este sábado se medirá ante Newcastle United en condición de local. (EFE)

