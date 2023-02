Florentino Pérez. | Fuente: AFP

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los principales promotores del proyecto, admitió que la Superliga Europea está "en stand-by", en una entrevista concedida al programa de radio 'El Larguero' de la Cadena SER.

"El proyecto está en stand by. Estamos todos juntos, reflexionando sobre el futuro", aseguró Pérez, quien insistió en la necesidad de generar más ingresos porque "hay que salvar al fútbol", muy afectado económicamente por la pandemia de la COVID-19.

"Estoy triste. Llevamos trabajando tres años. LaLiga es intocable, donde hay que sacar algo de dinero es entresemana. El formato de Champions está obsoleto y solo tiene interés en cuartos de final. La pasada temporada se han perdido 650 millones y este formato no funciona. Se nos ocurrió un formato donde jueguen los equipos más importantes de Europa empezando a principios de temporada. Se puede sacar más dinero donde no pierdan los grandes siendo solidarios con los demás", destacó.

Asimismo señaló que con la Superliga Europea no solo ganan los equipos participantes. "Esto es una pirámide. Si arriba hay dinero, y yo lo puedo decir porque el Madrid no es mío y es de sus socios... Si hay dinero arriba, va bajando. Si arriba no juega Federer contra Nadal... Pues para ver a Nadal contra el número 80 la gente no va".

Florentino Pérez acalaró que Barcelona aún sigue en la competición tras hablar con el presidente azulgrana, Joan Laporta. "He hablado con él y por supuesto que sigue con el proyecto. Se ha reaccionado con unas formas que no son normales", dijo.

Finalmente le envió un mensaje al presidente de la UEFA, Alksander Ceferib. "Quiero un presidente educado, que no insulte, que no hable como el otro día. Estamos en una Europa democrática, eso ya no se lleva. Que discutamos y que no se pongan zancadillas. Las formas son muy importantes. Esa manera de hablar, de insultar a un presidente de un club centenario... Tienen que dar ejemplo", culminó.

