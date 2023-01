Ander Herrera sobre Superliga Europa: 'Los ricos roban lo que el pueblo creó' | Fuente: AFP

El domingo se oficializó la creación de la Superliga Europea, un torneo alterno a la Champions League y Europa League, donde participarán cerca de 20 equipos y que tiene como sus fundadores a Real Madrid y FC Barcelona. Sin embargo, ni FIFA ni UEFA están a favor de que este proyecto se concrete.

Asimismo, además de los clásicos españoles, los clubes que se han unido a este proyecto son Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milan, Juventus, Real Madrid y AC Milán.

Por su parte, Ander Herrera, mediocampista de Paris Saint Germain -club que hasta el momento se encuentra fuera del torneo- mostró su total rechazo a través de un comunicado vertido en sus cuentas oficiales.

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si está súper liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones", indicó el futbolista español de 31 años.

Luego agregó: "Amo el fútbol no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta".

NUESTRO PODCAST

¿Por qué Estados Unidos detuvo la vacunación de Johnson & Johnson?

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.

Te sugerimos leer