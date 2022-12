Xherdan Shaqiri celebra tras anotar el segundo gol de Suiza ante Turquía por la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: OZAN KOSE

Suiza venció 3-1 a Turquía en el Baku Olympic Stadium por la tercera jornada de la Eurocopa 2021 y conserva aún posibilidad para clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Suiza llegaba a la última jornada con apenas un punto y Turquía a cero, con lo cual su duelo en Bakú era a vida o muerte.

Haris Seferovic (minuto 6) y Xherdan Shaqiri (26) consiguieron los primeros tantos suizos en la primera media hora de partido. En la segunda parte, Irfan Khaveci acortó en el 63 para los turcos, pero Shaqiri (68) volvió a distanciar a su equipo.

Los cuatro mejores terceros de los seis grupos son repescados para jugar los octavos y esa es ahora la esperanza de Suiza, que acabó con 4 puntos, los mismos que Gales, que se quedó con la segunda plaza clasificatoria de la llave.

Para llegar a ese segundo puesto, Suiza necesitaba ganar, la derrota de Gales y superar a la selección de Gareth Bale en la diferencia de goles general, algo que sonrió a los británicos (+1 contra -1), que pese a su derrota en Roma se mantuvieron segundos y jugarán los octavos.

Turquía es la gran decepción del grupo, con tres derrotas en tres partidos, que le hacen quedar eliminada como colista.

Suiza vs Turquía: alineaciones confirmadas

Suiza: Yann Sommer; Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Steven Zuber, Granit Xhaka, Remo Freuler, Silvan Widmer; Breel Embolo, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic.

Turquía: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeli Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Mert Muldür; Kaan Ayhan, Cengiz, Under, Ozan Tufan, Irfan Can Kahveci, Hakan Calhanoglu; Burak Yilmaz.

Suiza 1-0 Turquía: así fue el gol de Haris Seferovic | Fuente: DirecTV Sports

Suiza 2-0 Turquía: así fue el gol de Xherdan Shaqiri | Fuente: DirecTV Sports

Suiza 3-1 Turquía: así fue el gol de Xherdan Shaqiri | Fuente: DirecTV Sports

Suiza vs Turquía: transmisión minuto a minuto

Xherdan Shaqiri y Burak Yilmaz por Suiza vs Turquía por la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: DARKO VOJINOVIC,VALENTYN OGIRENKO

LA PREVIA

Suiza, con un punto en dos partidos, y Turquía, con el casillero vacío, culminarán su peripecia en la fase de grupos de la Eurocopa con la necesidad de sumar una victoria para mantenerse con vida en la competición y alcanzar los octavos de final.

De momento, ninguna de las dos selecciones han demostrado que merece pasar de ronda. En el grupo A, junto a Italia y Gales, han jugado un fútbol errático que les ha mandado prácticamente a la lona y, ahora, sobre la bocina, intentarán arreglar todos sus problemas en apenas noventa minutos.Suiza parte con algo más de ventaja gracias al punto que consiguió en su estreno frente a Gales (1-1). Después perdió 3-0 frente a Italia, pero el empate que cosechó ante el cuadro de Gareth Bale puede ser oro porque, si gana, con cuatro puntos, es bastante posible que sea una de las mejores terceras.Sin duda, será prácticamente una de las últimas oportunidades de una generación de jugadores que acudió a la competición en su mejor momento, tanto por edad como por estado de forma. La mayoría de las figuras de Suiza ronda los 28 años y, como casi siempre, están cumpliendo con la tradición de los últimos años.

Xherdan Shaqiri estará en el Suiza vs Turquía por la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDREAS SOLARO

Así llega Turquía

La situación de Turquía no es mucho mejor. Es aún mucho más alarmante. Perdió 0-3 con Italia y 0-2 con Gales con una imagen muy pobre que no invita a la esperanza. Sin puntos, necesita ganar a Suiza, probablemente por una amplia diferencia de goles, y esperar un golpe de suerte para convertirse en una de las mejores terceras que accedan a los octavos de final.Y, si a Suiza no le han caído elogios, a Turquía tampoco. Todo lo contrario. Desde la Eurocopa de Austria y Suiza de 2008, en la que alcanzó las semifinales, su participación en las grandes competiciones ha sido o inexistente o un desastre, como en Francia 2016, donde no pasó de la fase de grupos.Todos los caminos parecen conducir hacia otro fracaso, pero hasta que llegue ese momento, el seleccionador Senol Günes no se rendirá e intentará dar la sorpresa con bastantes cambios en el once inicial con un planteamiento más ofensivo.De este modo, Çaglar Söyüncü y Merih Demiral serán los centrales y adelantarán la posición de Ayhan al centro del campo para jugar junto a Can Kahveci. En ese caso, saldrían de la alineación Okay y Yokuslu Tufan. Arriba, Hakan Calhanoglu podría jugar en la zona izquierda, mientras que Kenan Karaman volvería al banquillo y Halil Derviçsoglu se colocaría detrás de Burak Yilmaz.Sin sancionados, Turquía solo tiene una baja, la del lateral izquierdo Umut Meras, que se lesionó durante el choque ante Gales. Su hueco lo ocupará Mert Müldür, que completaría un once más ofensivo con el que Turquía peleará el milagro frente a un rival que también necesita una victoria para no caer antes de tiempo.

Suiza vs Turquía: alineaciones probables.

Suiza: Sommer o Mvogo; Mbabu, Elveldi, Schar, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Seferovic y Embolo.Turquía: Çahir; Celik, Demiral, Söyüncü, Muldur; Ayhan, Kahveci; Under, Dervisoglu, Burak Yilmaz y Calhanoglu.

