El Atlético de Madrid, que eliminó en octavos al vigente campeón Liverpool, jugará en cuartos de Champions League contra el Leipzig, según determinó este jueves el sorteo de los cruces de la inédita 'Final 8' que la UEFA celebrará en agosto en Lisboa, por consecuencia de la crisis sanitaria por el nuevo conavrius.

El otro emparejamiento confirmado de cuartos de final será entre el París Saint Germain (PSG) ante el Atalanta de Italia. Los franceses liderados por Neymar y Kylian Mbappé son favoritos en este cruce luego de eliminar al Borussia Dortmund.

En otras eliminatorias, el Napoli o el Barcelona, que deben jugar la vuelta de octavos de final, se enfrentarán al ganador de la llave entre Chelsea y Bayern Munich, mientras que el Real Madrid o el Manchester City jugarán con Lyon o Juventus.

Respecto a las semifinales, el ganador del choque de cuartos entre Atlético de Madrid y Leipzig se medirá ante el vencedor de Atalanta y PSG.

Asiimismo la otra llave de 'semis' será entre el ganador del primer partido de cuartos (Madrid-City vs Lyon-Juve) contra el vencedor que saldrá de los enfrentamientos entre (Napoli-Barcelona vs Chelsea-Bayer). Es decir en semifinales podrían enfrentarse el Barcelona y Real Madrid.

Hay que indicar, que el vigente campeón Liverpool quedó eliminado a manos del Atlético de Madrid.

Fecha de los partidos:

7-8 de agosto: duelos de vuelta de octavos de final

12-15 de agosto: duelos de cuartos de final (Lisboa)

18-19 de agosto: duelos de semifinales (Lisboa)

23 de agosto: la final (Estádio da Luz)

LA PREVIA

Los clubes europeos conocerán el viernes 10 de julio a sus rivales en las fases de cuartos de final, semifinal y final de la Champions League temporada 2019-2020 en el sorteo que se desarrollará en la ciudad de Nyon (Suiza), sede de la UEFA. El mismo empezará a partir de las 5:00 a.m. (hora peruana). El minuto a minuto, las reacciones de los técnicos lo tendrá a través de RPP.pe

De esta manera, la Champions compondrán su calendario para completar esta temporada, después de casi cuatro meses de parón, con las fases finales que se jugarán en agosto en Lisboa.Sin cabezas de serie, ni condicionantes para evitar cruces entre clubes de la misma nacionalidad, la UEFA procederá a sortear el destino de los clubes que buscan la 'Orejona' esta temporada.

Los partidos están previstos en los estadios de La Luz (Benfica) y José Alvalade (Sporting de Portugal). Los encuentros de cuartos se jugarán entre el 12 y el 15 de agosto; las semifinales el 18 y el 19 y la final el 23.

Antes, los días 7 y 8 de agosto, tendrán que resolverse los choques de vuelta de octavos que no pudieron jugarse en marzo por la pandemia de la COVID-19, entre los que está la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City.

La idea de la UEFA, para mantener el equilibrio de la competición, es que se disputen en el campo donde corresponde, por lo que el equipo de Zinedine Zidane tendría que visitar al de Pep Guardiola, que se impuso en la ida en el Santiago Bernabéu por 1-2, y el Napolivisitar el Camp Nou, donde el conjunto de Quique Setién parte con el 1-1 de San Paolo.De no ser así se jugarían también en Portugal y como sedes propuestas figuran el estadio Afonso Henriques de Guimaraes y Do Dragao en Oporto.También deben solventarse las eliminatorias Juventus-Lyon, de momento a favor del equipo francés (1-0) y Bayern Munich-Chelsea (0-3).Ya están clasificados porque sí jugaron los choques de vuelta el Atlético de Madrid, que dejó fuera al Liverpool, último campeón, en Anfield; el Atalanta que eliminó al Valencia, el Leipzig que se deshizo del Tottenham, subcampeón, y el París Saint Germain que se impuso al Borussia Dortmund.

