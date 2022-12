Diego Carlos celebrates tras anotar el 3-2 durante la final UEFA Europa League entre Sevilla vs Inter Milan | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRIEDEMANN VOGEL

Sevilla, con un doblete del holandés De Jong y un gol de chalaca del brasileño Diego Carlos al filo del último cuarto de hora, alcanzó de nuevo la gloria al ganar al Inter (3-2) y conquistar su sexto título de la Liga Europa en una final muy reñida y en el año más difícil, marcado por la pandemia de coronavirus.Después de un primer tiempo eléctrico, con un tanto del belga Lukaku que remontó Luuk de Jong con un doblete antes de igualar de nuevo el uruguayo Godín, el Sevilla se mostró muy sólido en el segundo tiempo y, aunque el Inter pudo adelantarse en un mano a mano de Lukaku que salvó el meta Bono en el 65, tuvo la pelota, mantuvo la fe y agrandó su leyenda con el 3-2 de Diego Carlos a 16 del final.

El gol de Lukaku

Romelu Lukaku se fue en potencia del brasileño Diego Carlos, que le derribó dentro del área y cometió su tercer penalti seguido en esta fase final -ya lo hizo ante el Wolves y el United-, una pena máxima que el goleador belga convirtió de tiro ajustado en su gol número 34 esta temporada y en el 0-1 a los 5 minutos.Lo que parecía que iba a ser una auténtica losa para los de Julen Lopetegui no lo fue, pues el conjunto español se repuso muy rápido y, moviendo bien el balón, igualó de nuevo un choque con mucho ritmo a los 12 minutos, con un cabezazo inapelable de De Jong tras un centro medido desde la derecha de Jesús Navas.El dinamismo siguió siendo la nota dominante. El Inter pidió sin éxito un penalti por manos de Diego Carlos que no concedió el árbitro, tras la revisión del VAR, y buscó siempre la velocidad de Lukaku, aunque no tuvo opciones claras ante el control sevillista.

Preciso instante del gol de cabeza de Luuk De Jong que pone el 1-1 durante UEFA Europa League | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: WOLFGANG RATTAY

El equipo hispalense intentó tener más el balón a la espera de alguna buena ocasión, y ésta llegó a doce minutos del descanso con un golazo de nuevo de De Jong, que cabeceó en parábola y en el segundo palo un buen lanzamiento de falta del argentino Banega.El 2-1 no achicó al Inter, que dos minutos después, en el 35, equilibró otra vez la final al hacer el 2-2 con un gran cabezazo entre una maraña de jugadores tras una falta botada por Brozovic, en tanto que en el Sevilla el argentino Lucas Ocampos lo intentó al filo del descanso, pero se topó con el meta esloveno Handanovic.

El defensa Diego Carlos disputa el balón con Romelu Lukaku durante UEFA Europa League | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN MEISSNER

El segundo tiempo

En la reanudación, el ritmo del juego bajó, algo lógico por el gran esfuerzo realizado en la primera mitad, y quizás con ambos equipos más precavidos para evitar riesgos.Pero la historia se inclinaría a favor de los españoles. Ashley Young lanzó con peligro una falta que despejó con los puños Bono. Sin embargo, en el Sevilla, que nunca perdió la fe ni la cara a la final, Banega, el gran timón de su equipo, puso un magnífico balón al área en una falta y el rechace lo recogió Diego Carlos para marcar el 3-2 con una espectacular chilena.El brasileño tuvo la ayuda, paradójica, del goleador interista Lukaku, que, en su intento de despeje, desvió al fondo de la red un balón que parecía que se iba fuera. A partir de ahí, el técnico 'neroazzurro', Antonio Conte, hizo un triple cambio metiendo en el campo a Eriksen, Moses y el chileno Alexis Sánchez.En la recta final, el Sevilla aguantó las intentonas del Inter y amarró su sexto título de la Liga Europa para agrandar su leyenda. (EFE)

Incidencias Inter de Milán vs. Sevilla

5' ¡Goooool de Inter de Milán! Anotó Romelu Lukaku de penal.

12' ¡Gooool de Sevilla! Luuk de Jong remate de cabeza desde el centro del área tras centro de Jesús Navas.

33' ¡Gooool de Sevilla! Luuk de Jong de cabeza pone arriba a su equipo en el marcador.

35' ¡Goooool de Inter de Milán! Diego Godín marcó la igualdad de cabeza. 2-2

74' ¡Gooool de Sevilla! Diego Carlos remata al arco con una chalaca y Lukaku lo mete finalmente.

Inter de Milán vs. Sevilla, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Inter de Milán: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martínez.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, D. Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, De Jong.

Así fue el primer gol del Sevilla ante Inter de Milán. El autor Luuk de Jong | Fuente: RMC

Así fue el segundo gol del Sevilla. Autor Luuk de Jong | Fuente: TUDN

Así fue el tercer gol del Sevilla ante Inter de Milán | Fuente: TUDN

Inter de Milán vs. Sevilla, EN DIRECTO: minuto a minuto

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs. Inter de Milán?

Sevilla vs. Inter de Milán chocarán en duelo vibrante el viernes, 21 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2.00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio estadio Rhein Energie.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Sevilla vs. Inter de Milán?

El partido por la final de la Europa League EN DIRECTO será transmitido por ESPN. Todos los detalles del encuentro lo encontrás en la página web de RPP.pe.

Sevilla vs. Inter de Milán por la final de la Europa League | Fuente: @UEFA Europa League

Horarios en el mundo: Inter de Milán vs. Sevilla

País Horario Perú 2:00 p.m Colombia 2:00 p.m México 2:00 p.m Ecuador 2:00 p.m Argentina 4:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m España 9:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m.

Inter de Milán vs. Sevilla: alineaciones probables.

Inter de MIlán: Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Diego Godín; Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Koundé, Sergio Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Éver Banega; Lucas Ocampos, Suso, Youssef En-Nesyri.

Quién se la lleva ¿Sevilla o Inter de Milán? | Fuente: @EuropaLeague

Casa de apuestas: Sevilla vs. Inter de Milán

Casa de apuesta Sevilla Empate Inter de Milán Doradobet 3.30 3.40 2.25 Inkabet 3.40 3.40 2.15 Apuesta Total 3.18 3.31 2.20 Te Apuesto 3.20 3.40 2.00 Betsafe 3.30 3.40 2.28 Betsson 3.30 3.40 2.28

Te sugerimos leer