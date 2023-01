Chris Smalling llegó a Roma procedente del Manchester United | Fuente: Instagram

Tres asaltantes entraron esta madrugada en la casa del defensa de la AS Roma, Chris Smalling, en la que el futbolista inglés se encontraba con su mujer y su hijo y de la que se llevaron joyas y otros objetos de valor a punta de pistola, según informó este viernes 'La Gazzetta dello Sport'.

Según explica el citado medio, los tres individuos entraron armados al domicilio de Chris Smalling, una villa situada en la zona de Appia Antica de Roma, mientras la familia dormía. Así, le despertaron y le obligaron a abrir la caja fuerte tras encañonarlo, de la que se llevaron varios relojes Rolex y diversas joyas, antes de darse a la fuga.

El último jueves, su club, AS Roma, se enfrentó en Italia al Ajax por el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League (clasificó 'La Loba', pero no participó de la contienda por tener molestias en la rosilla. Así, no entró en la convocatoria y se quedó en su domicilio junto a su esposa Sam y su hijo de dos años.

De acuerdo con el reporte policial de la localidad, sobre las cinco de la mañana, la mujer de Chris Smalling -exdefensa de Manchester United- llamó a la policía, que ahora investiga los hechos y trata de encontrar a los tres asaltantes.

