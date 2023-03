Ricardo Gareca y Diego Maradona. | Fuente: EFE

El fallecimiento de Diego Maradona representó un duro golpe en el fútbol mundial y especialmente en Argentina. El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, recordó la partida de 'D10S', que murió el 25 de noviembre de 2020.

"Nunca había hablado del tema. Fue un golpe duro para todos, y para mí que tuve un pequeño espacio pero importante porque lo tuve de compañero en Boca, en una gira que hicimos juntos fuimos compañeros de habitación y en las Eliminatorias previo a México. Compartí momentos fuertes con él. Siempre, pese a la distancia, por una cuestión de piel teníamos un afecto, un acercamiento", dijo Gareca a IP Deportivo.

El 'Tigre' Gareca, incluso, señaló, que Maradona "parecía inmortal". "A mí me tocó y me dolió mucho. Lo sentí como todos los argentinos. Por ser joven parecía inmortal. Pero la realidad es otra. Pero son jugadores que son eternos. Diego era muy divertido, me tocó vivir sus inicios. Fue una cosa con el correr de los años, con su temperamento, pero en los inicios era muy tranquilo. De carácter fuerte", agregó.

Finalmente, Gareca contó una anécdota con Maradona cuando compartieron equipo en Boca Juniors a principios de la década de los 80.

“No nos podíamos dormir en China, en una gira, en el año 81. Salimos a caminar de madrugada y vi un reloj, dije un comentario a la pasada y me lo regaló para mi cumpleaños. No lo podía creer. Teníamos buena relación pero no éramos amigos. Fue un detalle inolvidable para mí”, finalizó.

Gareca se encuentra en Buenos Aires a la espera de su regreso a Lima para iniciar los trabajos de cara a los partidos ante Bolivia y Venezuela, a jugarse el 25 y 30 de marzo de las Eliminatorias Sudamericanas.

