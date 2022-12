Renato Tapia en acción. | Fuente: Celta

A través de sus redes sociales, Celta de Vigo confirmó que el volante peruano Renato Tapia será baja en la próxima jornada de LaLiga Santander al acumular su décima tarjeta amarilla en el empate 1-1 ante Valladolid.

"Renato Tapia no estará en el Huesca vs. Celta. El peruano vio la décima amarilla de la temporada ante el Valladolid y será sancionado un partido", señaló Celta que dio a conocer que Tapia no podrá jugar ante Huesca el 7 de marzo.

A los 34 minutos, Tapia cometió una falta en el choque ante Valladolid y fue amonestado. A lo largo del partido, el exjugador del Feyenoord de Holanda tuvo una actuación aceptable, aunque por momento estuvo cerca de ser expulsado.

Tapia es uno de los jugadores más importantes en el equipo que dirige el argentino 'Chacho' Coudet. Además es uno de los que más minutos lleva en el certamen: ha jugado 24 de los 25 partidos que ha disputado Celta.

A principios de febrero se habló que gracias a sus buenas actuaciones, Tapia estaría en la mira de clubes de España y de Europa.

El 'Capitán del Futuro' es uno de los jugadores fijos en la convcaotoria de Ricardo Gareca para los partidos ante Bolivia y Venezuela a jugarse el 25 y 30 de marzo por las Eliminatorias Sudamericanas.

el dato: celta de renato tapia se ubica en la undécima posición de la laliga santander. suma 30 puntos en 25 partidos.

