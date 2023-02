MLS dio a conocer que su torneo iniciará en abril | Fuente: RPP Noticias

Este lunes se dio a conocer que la Major League Soccer de Estados Unidos ya tiene fecha de inicio tanto para su pretemporada como para inicio de los partidos del torneo local.

En tanto a lo primero, la pretemporada, se conoció que iniciará el 22 de febrero. Mientras que el campeonato comenzará entre el 3 y 4 de abril, y culminará el 11 de diciembre.

Como se recuerda, los futbolistas peruanos que militan en la MLS son Marcos López, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, Alexander Callens, Pedro Gallese, Andy Polo y Edison Flores, lo que genera preocupación en la Selección Peruana ya que, de iniciar recién en abril, llegaría sin actividad futbolística a la tercera fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF indicó en RPP Noticias que esto no beneficiaría a la 'blanquirroja': "Trataremos que los jugadores de la MLS puedan tener actividad. Yo les he comentado a algunos que intenten acercarse a algunos clubes, si es que no habrá MLS hasta después de marzo. Quizá conseguir un préstamo y jugar Libertadores".

