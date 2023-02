Luis Abram en Vélez. | Fuente: Imstagram

Luis Abram tiene las horas contadas en Vélez Sarsfield. La prensa argentina señaló que el defensa de la Selección Peruana "está en un 90% vendido" para un club de Europa.

"Me dicen de Vélez que Luis Abram tiene las horas contadas en el club. Está un 90% vendido a Europa. Por el momento no pude confirmar su destino ya que no quieren que trascienda hasta ahora", señaló Fernando Cazorro, periodista argentino de Am 1130 Radio Show y Late 93.1.

Asimismo Martín Zajic, productor y conductor del programa Sábado Vélez, también reveló información sobre el futuro del central de 24 años.

"Hay conversaciones avanzadas para que Luis Abram deje de ser jugador de Vélez y emigre al continente europeo este mercado de pases. Hay una negociación encaminada y ya hay charlas con eventuales reemplazantes. En las próximas habrá mas detalles sobre su destino", puntualizó.

En las últimas semanas la prensa internacional dio a conocer que el jugador interesa a clubes de Europa como el Betis de España y el Bologna de Italia. Además en México se aseguró que el América y Toluca pelean por su fichaje.

