La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó este miércoles 4 de septiembre la candidatura de Perú, que aspira albergar el Mundial de fútbol de 2021 en categoría Sub 20.

“La Federación Internacional ha recibido expedientes de las siguientes federaciones miembro: Confederación Brasileña de Fútbol, Federación Indonesia de Fútbol y Federación Peruana de Fútbol”, señaló el máximo ente rector del fútbol mundial.

La FIFA dio a conocer que evaluará los expedientes de candidatura y se espera que se tome una decisión definitiva al respecto en su sesión de los próximos 23 y 24 de octubre en Shanghái, en China.

“La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA es la segunda competición con mayor tradición de la FIFA e históricamente ha servido de trampolín para muchos astros del fútbol, entre ellos Maradona, Messi, Prosinečki, Iniesta, Griezmann, Salah, Piqué y Pogba”, agregó.

Es importante destacar que Perú debió organizar este año el Mundial Sub 17; sin embargo, este evento no se logró realizar en tierras peruanas debido que la FPF no cumplió con los requerimientos solicitados por FIFA.

El último Mundial Sub 20 se disputó en Polonia, con Ucrania como campeón.

