El delantero francés parece no tener lugar en la Selección de Francia. | Fuente: AFP

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, le cerró las puertas a Karim Benzema en la selección absoluta, en comunicación con Radio Montecarlo. El delantero, sin embargo, no se quedó callado y le respondió a través de sus redes sociales.

"Karim Benzema es un muy buen jugador, nunca cuestioné sus cualidades. Es uno de los mejores jugadores en su puesto. Pero la aventura con Francia está acabada", afirmó Le Graët al medio francés.

A través de sus redes sociales, Benzema no dudó en responderle al presidente de la FFF. "Noël, pensé que no interferirías en las decisiones del entrenador. Ten en cuenta que yo y sólo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si crees que he terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible y ya veremos", aseguró.

Pese al gran momento de Karim Benzema con su club, el Real Madrid, no es convocado por Didier Deschamps para vestir la camiseta de la Selección de Francia. Pese a que medios como L'Equipe y France Football realizaron encuestas donde el jugador fue escogido como el mejor delantero del país galo y sus 11 goles con la camiseta madrileña, Benzema no es llamado para competir con 'Le Bleus'.

Te sugerimos leer