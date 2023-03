El momento preciso que Didier Deschamps nombra a Karim Benzema para la Eurocopa 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Karim Benzema. Ese ha sido el nombre que ha dominado los cerca de 35 minutos de la rueda de prensa del seleccionador de Francia, Didier Deschamps, quien ha elogiado la "madurez y serenidad" del goleador del Real Madrid.

"Una carrera no dura más de 20 años. Sin duda ha ganado en madurez, serenidad, ha cambiado en algunas cosas. Lo que hacemos con 20 años, no lo hacemos con 25, y lo que hacemos con 25 no lo hacemos con 30", dijo Deschamps, al responder una de las múltiples preguntas de los periodistas sobre el retorno sorpresa del jugador del Real Madrid."Lo he llamado con el objetivo de que tenga la misma plenitud en su club que con la selección de Francia (...) Si hubiese llamado solo a 23 (en vez de a 26), él hubiese estado en la lista", agregó.Deschamps recordó que nunca negó la calidad de Benzema, aunque recordó que la ausencia del atacante "no ha impedido a Francia tener buenos resultados" (subcampeona de la Eurocopa de 2016 y campeón del mundo en 2018).Haciendo gala de su temple, Deschamps contestó a todas las preguntas que formularon sobre Benzema: "No me pidas perdón por preguntarme sobre él", llegó a decir a uno de los periodistas.

Benzema y Giroud, sana competencia

En otro momento, el seleccionador comentó que se veía "como un filósofo" al reflexionar del proceso que ha llevado al jugador del Real Madrid a las filas de "Les Bleus"."Los jugadores son jugadores y soy yo quien toma la decisión por su interés. Karim no es idiota y sabe que él llega a un grupo en el que ya hay referencias. En los equipos no todos son amigos, pero el ambiente debe de ser bueno", sostuvo.Precisamente uno de los puntos que más suscitaron polémica ha sido cómo convivirán Benzema y Olivier Giroud, también convocado y quienes han tenido roces desde que el delantero merengue le considerase "un kart"."Recuerdo que siempre hubo competencia entre Olivier Giroud y Karim Benzema durante mis tres primeros años como seleccionador. Tomo decisiones por el buen del grupo y optando por Karim Benzema pienso que lo hago", expuso.

NUESTRO PODCAST

¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.

Te sugerimos leer