Selección de Chile: 'Es difícil que Reinaldo Rueda continúe'

Las dos primeras fechas dobles de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 no fueron las esperadas para la Selección de Chile. Con apenas un triunfo, un empate y dos derrotas, la continuidad de Reinaldo Rueda como entrenador del equipo se puso en duda.

Al respecto, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, se refirió a la posible salida del técnico colombiano.

"Es muy difícil que Reinaldo Rueda siga", indicó Milad en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa. Incluso, adelantó que Francis Cagigao, director teportivo de la entidad de fútbol chileno, se hará cargo de la búsqueda de un posible reemplazante para el estratega.

Recientemente, el mismo Milad había confirmado al mismo medio que Reinaldo Rueda dejaría el cargo debido a problemas de fuerza mayor y se dejó enterver que eran de tipo familiares.

"Él nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro; nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que náda eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia", indicó Milad en aquella oportunidad refiriéndose a la posibilidad de que Reinaldo Rueda deje la Selección de Chile y vaya a la de su país.

Sin embargo, en las últimas horas ha trascendido la información de que el entrenador de 63 años dirigá a la 'Tricolor': "Reinaldo Rueda llega a acuerdo total y será el seleccionador de Colombia", informó Radio Caracol.

"La Federación Colombiana de Fútbol, Reinaldo Rueda y la Federación Chilena llegaron a un acuerdo para que el técnico dirija a nuestro país rumbo a Qatar 2022. Faltan términos legales y en las próximas horas se hará el anuncio", indicó Diego Rueda, periodista de Caracol.

