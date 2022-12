Clarence Acuña | Fuente: Conmebol

Hace una década decidió dejar la actividad futbolística para desde otro lado promover la formación integral en el “deporte rey”. Mundialista, ex compañero de “Ñol” Solano en Newclaste y hoy parte de Conmebol. Clarence Acuña tuvo un mano a mano con RPP Noticias.

¿Cuál es tu rol en Conmebol?

Estoy en la entidad desde agosto del año pasado. Soy Gerente del Departamento de Desarrollo de Conmebol que es lo que abarca todo el crecimiento de las 10 federaciones miembro con quienes nosotros trabajamos. Es una tarea bastante importante, enriquecedora porque tienes relación con todas las disciplinas (fútbol masculino y femenino, futsal, futbol playa, infraestructura, capacitaciones) siempre pensando en desarrollo de cada federación. Tenemos diferentes proyectos que se estancaron con lo que está sucediendo, pero saliendo de esto volveremos a la normalidad.

Hablando del departamento al cuál perteneces ¿Por qué los montos asignados que tienen origen en el “Programa Evolución CONMEBOL” no fueron los mismo para todas las federaciones?

Tiene que ver con el periodo. Son periodos de cuatro años. Se va acumulando dinero por proyectos que, a veces, por diferente motivo no se llegan a realizar. Para hacer una cancha, no llegas a hacerla porque necesitas permiso municipal, licitaciones, buscar terreno. Luego de toda esa burocracia, que es normal, se tiene que armar la cancha. A veces no se alcanza a realizar dentro del año y se puede realizar el otro sin problema. Esa es la diferencia entre una federación y otra. Dependiendo de los proyectos que va a realizar, se da el dinero. Cada uno recibe monto diferente porque algunos realizaron más o menos proyectos.

¿Cómo ves la vuelta al fútbol en Sudamérica? ¿Crees que las eliminatorias arrancan en setiembre?

Cuando nosotros tocamos una fecha, no es a la ligera. Hay bastantes reuniones, se invita a mucha gente para poder compartir y ver posibilidad de tiempos para poder llegar a esta fecha. Todos tenemos compromisos y el fútbol es una empresa más. Si no se vuelve a activar, va a traer problemas porque hay mucha gente que está detrás y vive de eso. Lo más importante es que tenemos contemplado que, respetando normas y protocolos, se vuelva al entrenamiento. En eso estamos trabajando, en que cada federación presente su protocolo a cada ministerio de salud y pueda compartirlo con equipos para volver a entrenamientos. Luego de esa primera fase, habría que agilizar lo restante para poder ver partidos y transmitirlos. La intención está. Nosotros, como Conmebol y deportistas, tenemos que defender nuestra empresa. Vamos a tener que convivir con un virus letal.

¿Las pruebas van a correr por el lado de Conmebol?

No. Eso se maneja en el Consejo de la Conmebol, pero lo que sabemos es que Conmebol tiene un protocolo médico para volver a cancha. Lo que tiene que ver con cada federación lo verá cada federación, para eso se dieron los fondos, para ese trabajo, y ellos tendrán que evaluar. No solamente los ministerios de salud están pidiendo a gente de fútbol que se haga el test. Todo el mundo se tiene que hacer. No es un tema de fútbol, es un tema de cada país.

AMISTAD CON ÑOL

¿Tiene comunicación con Ñol Solano?

En febrero estuve en Lima cuatro días, trabajando con la gente del departamento de desarrollo en la Videna y un día vi a Ñol, me lo topé. Hace tiempo no lo veía y ahí estuvimos conversando un ratito.

¿Qué recuerdas de Ñol? ¿Hace cuánto tiempo no lo veías?

Hablamos algunas veces por teléfono, pero no lo veía desde que salí de Newcastle.

¿Te sorprendió lo de Perú en Rusia 2018, siendo él parte del CT?

No me sorprende porque lo conozco. Compartí casi cuatro años con él, tengo bonitos recuerdos como compañeros. Hacíamos convivencia en la casa de él con su familia, sus padres. Ñol era una persona muy positiva, muy alegre. En lo futbolístico no hace falta descripción porque todos saben la calidad que tiene, no lo descubrí yo, pero como persona era positivo, disfrutaba los entrenamientos y disfrutaba la vida. Me da orgullo verlo en la Selección, es un aporte significativo porque tiene experiencia importante que puede transmitir junto al técnico, Ricardo Gareca, que también es una persona ganadora con recorrido en el fútbol, es un buen complemento. Estaban convencidos de que podían clasificar y lo demostraron toda la eliminatoria hasta el último partido, que se les dio. Era increíble. Yo lo escuché tres o cuatro partidos antes, que estaban convencidos, pero yo lo veía lejano.

Ñol tenía una característica gracias al talento técnico que tenia marcaba diferencia. Con uno o dos toques podía resolver. Los ingleses no lo llegaban a tocar. Era inteligente, se colocaba en posiciones estratégicas. Él sabia. Necesitaba dos tres toques al balón y creaba peligro. Fue un gusto. Era bastante elogiado y querido en Inglaterra.

¿Era tan buena la relación Solano-Shearer?

Sí. Alan Shearer sabía que el 60-70% iban a ser pases de gol. Después llego un francés, Laurent Robert, que jugaba por lado izquierdo. No hablaba inglés y Alan se le acercaba. Sabía que, igual que Ñol, lo iba a dejar solo para hacer el gol. Shearer era un jugador inteligente que sabía que necesitaba a Ñol y que Ñol lo necesitaba a él porque cada pase tenía que tener un jugador de calidad para hacer los goles. Era inteligencia mutua.

¿Solano y tú, en Inglaterra, llegaron a conversar del desenlace de las Eliminatorias rumbo a Francia 98?

Sí, pero con estilo de relajo y de broma, pero no más que eso. Sabíamos que cada uno defiende a su país como corresponde. Sabíamos que eran partidos clásicos. Eso sí, no compartíamos para nada las agresiones externas y de los periodistas. Decían que era una guerra y no, porque no era una guerra. Para nosotros no lo era. Soy muy amigo de Flavio Maestri, estuve también con él ahora que fui para Perú. No es lo que se vende.

¿Cómo lo vivieron ustedes?

Te cuento un poco, nosotros para nada lo veíamos como una guerra. A nosotros nos sorprendió que de afuera lo vean así. Si tú ves dentro del campo no pasó nada extraño. Los Chile – Perú son partidos de fútbol y nada más que eso. Hay que ganarlos como sea dentro de las reglas y las armas que existen. De parte de los jugadores no hubo un enfrentamiento directo hacia ningún jugador.

¿Dentro de la cancha lo sentiste como un partido normal?

Si, nosotros estábamos obligados a ganar, porque era un partido de “vida o muerte” y cuando estás de local hay cosas que influyen porque por ejemplo cuando estás cantando el himno la gente grita y va a depender de la personalidad de cada equipo. Nosotros teníamos buen equipo, con dos delanteros que marcaban la diferencia, pero si ayudan la condición de local. Quizás si hubiéramos jugado ese partido, en la misma instancia, en Perú, obviamente nos hubiera costado mucho más ganar y no sé si el resultado hubiera sido el mismo.

