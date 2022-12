La Selección de Alemania salió campeona del Mundial de Brasil 2014. | Fuente: AFP

En la Selección de Alemania ya no piensan visitar países donde los derechos de las mujeres no sean los mismos que el de los hombres. Fritz Keller, mandamás de la Federación Alemana de Fútbol, dio a conocer esta decisión tomada en el combinado germano con miras a sus próximos amistosos y que pondría en peligro su participación en el Mundial de Qatar 2022.

"No mandaremos a ninguna Selección de Alemania a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no cuenten con los mismos derechos. Dentro del fútbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. Los valores que no son negociables para nosotros son los derechos de las mujeres", dijo Fritz Keller en una columna en el diario 'Die Welt'.

Considerando que en Qatar todavía existe una brecha de derechos entre ambos géneros, se comenta que la Selección de Alemania podría no participar en el Mundial de 2022. No obstante, teniendo en cuenta que faltan tres años pra la realización de este evento, en el cuadro teutón aún tienen mucho tiempo para pensar en qué decisión tomarán al respecto.

