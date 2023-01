Marc André ter Stegen y Manuel Neuer se han enfrentado en partidos de Barcelona vs. Bayern Munich. | Fuente: EFE

Manuel Neuer y Marc André ter Stegen se han establecido en sus respectivos clubes como titulares, pero no pueden decir lo mismo en la Selección de Alemania. A raíz del buen nivel de ambos, Joachim Löw no ha podido consolidar a uno como inicialista y ambos se han visto envuelto en polémicas ante su deseo de atajar por su país.

Sin embargo, pese a los dichos que ha habido entre ambos durante las últimas semanas, Marc André ter Stegen puso punto final al asunto. El portero del Barcelona, en conferencia de prensa, aseguró que existe un apoyo mutuo con Manuel Neuer y destacó la profesionalidad de ambos para sobrellevar la relación.

"Con Manuel Neuer somos profesionales, cada uno quiere tener su sitio en la Selección de Alemania y da todo por ello. Ser profesional también significa tener buena relación con el otro, no hay nada entre nosotros. Nos vamos a apoyar y no hay nada que resaltar al respecto. Él sabe que en todo momento me referí a mi situación, por lo que no creo que sea necesario aclarar las cosas", dijo.

Para la próxima fecha FIFA, Joachim Löw informó que tanto Marc André ter Stegen como Manuel Neuer taparán un encuentro. El guardameta blaugrana disputará el amistoso con Argentina, mientras que el golero de Bayern Munich el partido ante Estonia.

Te sugerimos leer