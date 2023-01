Ángel di María ha disputado 97 partidos con la Selección Mayor de Argentina. | Fuente: La Tercera

Ángel di María arremetió duramente contra Jorge Sampaoli. En diálogo con el diario Olé, el mediocampista del PSG manifestó que las cosas eran muy confusas con el 'Hombrecito' como entrenador de la Selección Argentina y consideró que su etapa en el combinado albiceleste finalizó como debió concluir.

"La verdad, es difícil decir algo del Mundial de Rusia 2018. Entramos muy justos y hubo muchos problemas antes de que arrancara todo. Desde el primer minuto desde que llegó Jorge Sampaoli todo fue confuso. La cosa parecía que iba bien al principio, pero luego terminó como tenía que terminar", dijo.

Sin embargo, las críticas de Ángel di María a Jorge Sampaoli no quedaron ahí. El 'Fideo' dejó entrever que no había mucha unión con el cuerpo técnico liderado por el ex-técnico de la Selección Chilena, cosa que no ocurre con el de Lionel Scaloni hoy en día.

"Hay muchas cosas que no hay que repetir de ese tiempo. Una es que el cuerpo técnico con los jugadores tienen que ser una sola persona, eso es lo principal para cumplir un objetivo. Eso se vivió con Sabella y Martino, cuando no había problemas con nadie. Hoy noto una unión porque los miembros del comando técnico fueron jugadores y vistieron la camiseta, así que saben manejar las situaciones", finalizó Ángel di María.

