Chivas y Santos Laguna se enfrentaron en la primera fecha del Torneo Apertura mexicano. | Fuente: Prensa Santos Laguna

Santos Laguna no pudo soñar con un mejor debut en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. En la primera fecha de la competición, el elenco auriverde apabulló por 3-0 a las Chivas de Guadalajara de Tomás Boy, quedando así como único puntero en la tabla de posiciones por diferencia de goles.

Desde un inicio, Santos Laguna intentó tomar el dominio del cotejo pero al frente se encontró con unas Chivas que no le iban a ceder la tenencia del balón muy fácilmente. No obstante, pese a no poder quitarle el esférico del todo a su contrincante, los dueños de casa pudieron abrir la cuenta en el marcador al minuto 40 por intermedio de Brian Lozano.

Empezando el segundo tiempo, Santos Laguna volvió a golpear con un tanto del defensor brasileño Doria a los '48. Ya con esa ventaja, los dirigidos por Guillermo Almada jugaron con mayor soltura durante el resto de la etapa complementaria y lograron sentenciar la contienda al minuto 78 gracias a una diana convertida por el argentino Julio César Furch.

Santos Laguna vs. Chivas, alineaciones confirmadas:

Santos Laguna: Jonathan Orozco; Carlos Orrantía, Hugo Rodríguez, Dória, Gerardo Arteaga; Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Adrián Lozano, Ulises Rivas; Erick Castillo, Julio Furch

Chivas: José Rodríguez; Oswaldo Alanís, Hiram Mier, Jesús Molina, Manuel Mayorga; Walter Sandoval, Isaac Brizuela, Javier López, Jesús Sánchez; Alan Pulido, Michael Pérez

Santos Laguna vs. Chivas de Gualajara será el último partido de la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. En el Estadio Corona, ambos clubes se verán las caras este domingo 21 de julio a las 6:45 de la tarde (hora peruana). El duelo será televisado únicamente por la señal de Fox Sports 2.

Por un lado, Santos Laguna viene de cumplir una buena campaña en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y, en su búsqueda de hacer lo mismo en el Apertura, desea iniciar con el pie derecho ante las Chivas de Guadalajara. El cuadro dirigido por Guillermo Almada intentará hacer valer su condición de local para comenzar el certamen con un triunfo.

Mientras tanto, las Chivas de Guadalajara inician este Apertura de la Liga MX con la presión de tener que campeonar al ser uno de los equipos más grandes de México. Por eso, con Tomás Boy en la dirección técnica, el 'Rebaño' intentará aguarle la fiesta al Santos Laguna en la primera jornada de la competición.

