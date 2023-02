Ronaldo: 'Roberto Ayala ha sido el jugador que más me ha pegado en mi carrera' | Fuente: EMPICS Sport | Fotógrafo: Michael Steele

En diálogo con el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', el exdelantero brasileño Ronaldo confesó que fue el exdefensor argentino Roberto Ayala el jugador que más le ha pegado en toda su carrera.

"Probablemente ha sido (Ayala) el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo sólo intentaba defenderme", dijo el también exjugador del Real Madrid, Barcelona y Milan.

Tanto Ronaldo como Roberto Ayala coincidieron en la liga española cuando el primero jugaba por el Real Madrid y el segundo militaba en el Valencia. Además, también se vieron las caras jugando por sus selecciones en las Eliminatorias de Sudamérica y la Copa América.

Ronaldo vs. Roberto Ayala | Fuente: Twitter

