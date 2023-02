Ronaldo ganó el Balón de Oro en 2002 | Fuente: Marca

A lo largo de la historia del fútbol, el deporte ha estado representado por grandes talentos que no siempre conquistaron los principales títulos, o tal vez ninguno, tampoco obtuvieron un premio indivudual pese a su despliegue al más alto nivel.

Brasil ha tenido grandes exponentes, como Ronaldo Nazario, que en su carrera se le negó el título de la Champions League, pero eso no minimiza todos sus logros.

El ‘Fenómeno’ conversó a través de Instagram Live con Alessandro Del Piero, rivales en la Serie A y contemporáneos en una época importante del fútbol. Fue ahí donde el delantero brasileño, que ganó dos veces el Balón de Oro (1997 y 2002), le expresó al italiano los jugadores que, según su consideración, tuvieron que haber recibido la más grande distinción personal por parte de la FIFA.

“Diría que hay cuatro jugadores que no ganaron el Balón de Oro, pero que deberían haber ganado: Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Francesco Totti y Raúl Gonzáles. También agregaría a Roberto Carlos, que ocupó el segundo lugar dos veces detrás de mí”, señaló el ‘Fenómeno’.

Por otra parte, el legendario ‘9’ recordó la grave lesión en la rodilla que sufrió cuando vestía la camiseta del Inter de Milán y que por poco le impide llegar a disputar el Mundial 2002 con la Selección de Brasil.

“No quiero culpar a nadie, pero la única explicación que puedo dar es que no entrené bien antes del año 2000. Me lastimé nuevamente después de eso, así que tal vez sea una teoría controvertida. Aprendí mucho de esta lesión y ciertamente me convertí en un mejor hombre por eso. Tenía un poco de miedo después de la primera lesión, ya que la gente decía que era el final, que nadie había sufrido una lesión como esta en el fútbol, ​​pero yo sentí que volvería”, recordó.

