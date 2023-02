El ex futbolista mantiene una deuda millonaria con el Estado brasileño por multas de daños medioambientales. | Fuente: Twitter

El ex futbolista Ronaldinho no pasa por su mejor momento luego de que se hiciera pública su deuda de 2,51 millones de dólares que le debe al Estado de Brasil por no pagar sus multas.

Al no ponerse al día con la millonaria cifra, la justicia de su país ha decidido embargarle 57 propiedades y retenerle el pasaporte español luego de que se resistiese a pagar la deuda que lleva desde el 2012, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

¿De qué provienen las multas? El dos veces Jugador Mundial de la FIFA construyó ilegalmente un trapiche y un molino para extraer productos agrícolas de la zona sureña de Porto Alegre.

Asimismo, según informan los medios locales, también cuenta con deudas por el impago de impuestos municipales en cada una de sus propiedades, cifra que asciente a los 2,06 millones de dólares. Por su parte, 'Dinho' habría apelado que la retención de su pasaporte es una medida "abusiva, abitraria e infundada".

Sin embargo, para volver a recuperar el acceso a sus propiedades, deberá ponerse al día en los pagos. Cabe resaltar que el patrimonio neto del crack brasilero se estima que se encuentre entre 97 y 121 millones de dólares.

