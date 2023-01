Ronaldinho en su paso por Barcelona. | Fuente: EFE

El exdefensa de la Selección de Argentina y Celta, Fernando Cáceres, afirmó que recibió una oferta para sacar del partido al astro brasileño Ronaldinho en un partido contra el Barcelona por LaLiga Santander.

"Estábamos jugando un Celta - Barça en Vigo. En la primera pelota que fue a agarrar Ronaldinho, le pegué de atrás. Le ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500 mil pesetas por sacarlo del campo. Él me contestó: "Si me agarrás". No le fui a marcar más. Me daba miedo. Estaba enojado y cuando se ponía así era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me iba a hacer pasar vergüenza. Ni loco le fui a marcar más en todo el partido", señaló.

Cáceres también recordó que fue uno de los pocos jugadores que jugó con los hermanos Diego y Hugo Maradona. "Hugo tenía lo suyo. Lo que pasa es que el público quería ver algo como lo de Diego y eso era imposible, pero él tenía sus cositas buenas", agregó Cáceres en entrevista a ídolos.

El excentral, que fue baleado años atrás por delincuentes, se refirió además sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994. "Diego habló con todos nosotros y nos dijo que no había hecho nada de lo que se decía. Luego en la prensa solo hablaban del doping positivo de Diego. Eso provocó que nos distrajéramos contra Rumania y quedáramos fuera del Mundial", culminó.

Te sugerimos leer