Robert Lewandowski tiene contrato en Bayern Munich hasta 2023. | Fuente: @_rl9

Robert Lewandowski, desde ya hace varios temporadas, pelea palmo a palmo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para ser considerado el mejor jugador a lo largo de una temporada. Y es que el delantero del Bayern Munich justifica, con goles y grandes jugadas, que debe estar en el podio con creces.

Es más, Robert Lewandowski se llevó la última edición del premio The Best a mejor jugador para FIFA durante la campaña 2019-20. Ahora, este jueves, el atacante polaco subió una imagen a su cuenta oficial de Instagram y en cuestión de minutos se volvió viral en las redes sociales.

Sucede que Lewandowski colgó una foto a dicha red social con todo lo que ganó a lo largo de este año 2020 que está a horas de dejarnos. Como si recién se despertara de un largo sueño, el también exjugador del Borussia Dortmund y Lech Poznan colocó en su cama los trofeos colectivos e individuales en su posesión durante este tramo.

La imagen viral de Lewandowski en Instagram

Este fue lo que ganó Lewandowski a lo largo del año 2020. | Fuente: @_rl9

Además del The Best, al internacional con la Selección de Polonia se le puede ver con la Champions League, Bundesliga, Copa Alemana, Supercopas de Europa y Alemana, Premio a Mejor Jugador de UEFA y más (el Balón de Oro no se entregó a causa de la pandemia por COVID-19). No cabe duda que el popular 'Lewa' cerró el 2020 de la mejor manera posible.

Por otra parte, Robert Lewandowski y el primer equipo del Bayern Munich se verán las caras este domingo 3 de enero ante Mainz 05 en el Allianz Arena por la jornada 14 de la Bundesliga. Los dirigidos por el director técnico Hans-Dieter Flick marchan en el primer puesto del torneo con 30 puntos.

