Fueron 55 gritos de gol en una temporada donde ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y su primera Champions League. Triplete de trofeos en los que también quedó como el máximo anotador. Todo esto llevó a Robert Lewandowski a ser finalista en la categoría 'Mejor Jugador' de los premios FIFA The Best 2020, el cual revelará al ganador este jueves 17 de diciembre.

"Fuimos los mejores, de eso no hay duda", señaló el atacante polaco, recordando su espectacular campaña con el Bayern Munich. A un día de la gala que se celebrará en Zúrich, sede de FIFA, tiene claro que hizo los méritos suficientes para recibir el máximo galardón individual por primera vez en su carrera.

“Luego de una temporada en la que has marcado muchos goles y lo has ganado todo, no creo que haya nadie con el que pueda compararme", apuntó.

Robert Lewandowski es el gran favorito, no obstante, compite por el premio con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los futbolistas que marcan una hegemonía desde el 2008. El único hasta el momento que logró romper con ello fue el croata Luka Modric, cuando cerró el 2018 como campeón de la Champions y subcampeón del mundo.

El polaco ya fue nombrado como el mejor jugador en Alemania y también de Europa por parte de UEFA, aunque su mira está sobre el premio mayor.

