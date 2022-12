Ignacio Fernández llegó a River Plate en el año 2016 proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata. | Fuente: AFP

Un error de Carlos Izquierdoz pudo haberle costado carísimo a Boca Juniors en su duelo contra River Plate. Producto de una pérdida de balón del defensor 'xeneize', el elenco dirigido por Marcelo Gallardo creó una clarísima ocasión para abrir la cuenta en el marcador al minuto 17 este clásico disputado por la fecha 5 de la Superliga Argentina. Sin embargo, esta no fue finalizada de buena forma por Ignacio Fernández.

Una vez que Nicolás de la Cruz le quitó el balón al zaguero de Boca Juniors, se lo cedió rápidamente a su compañero Lucas Pratto. El delantero de River Plate, en su primer contacto con el esférico, le envió un pase a Ignacio Fernández y 'Nacho' llegó hasta el área bostera con la pelota en sus pies.

Al ver que Daniele de Rossi, quien había ido a hacer la cobertura, le estaba dejando espacio para rematar, Ignacio Fernández no desperdició su tiempo y pateó hacia el arco de Boca Juniors. Sin embargo, no pudo darle de la mejor manera al balón y su remate no terminó representando muchas complicaciones para Esteban Andrada.

El tiro de Ignacio Fernández no terminó siendo muy colocado y tampoco fue con mucha potencia, por lo que el golero de Boca Juniors lo atajó con facilidad. Así, River Plate perdió una clara oportunidad para convertir su primera diana en el compromiso.

Te sugerimos leer