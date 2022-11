Rodolfo D'onofrio: '¿Vamos a hacer test a futbolistas cuando no tenemos para hacerlo en barrios?' | Fuente: AFP

Luego de que se diera a conocer de que el fútbol argentino tiene luz verde para volver a los entrenamientos el 25 de mayo, han crecido los rumores respecto a qué tan seguro sea volver a la actividad deportiva bajo la pandemia de conoranvirus en su país.

Al respecto, Rodolfo D'onofrio, presidente de River Plate, ha mostrado su voluntad para que el fútbol regrese, pero no con tanta prontitud. "Algunos piensan que porque son jóvenes no se contagian una enfermedad o que no muere, pero tienen familia", expresó D'Onofrio.

"Hay muchos que vuelven y están con personas mayores. Es difícil. Nuestra posición es de volver, pero cuando digan los especialistas y tengamos los protocolos necesarios. ¿Vamos a hacer testeos cuando no tenemos para hacer en barrios carenciados?", indicó el presidente del equipo 'millonario' en diálogo con radio La Red.

Asimismo, fue tajante con su postura: "el fútbol hoy no es prioridad, sin dudas. La prioridad es donde se está combatiendo para que menos argentinos contraigan esta enfermedad. El fútbol es una actividad, da trabajo y es un enorme entretenimiento, pero hay distintas prioridades", agregó.

Como se recuerda, el gobierno argentino dio la autorización para que los entrenamientos se retomen, sin embargo, dependerá de cada institución deportiva si arrancarán en la fecha del 25 de mayo.

Por su parte, D'onofrio sostuvo: "Hay consenso general para cuidar a los jugadores, pero nuestra posición es que saldremos a entrenar cuando el Ministerio de Salud y los especialistas nos digan que es adecuado hacerlo", precisó.

