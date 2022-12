River Plate empató 1-1 ante Atlético Tucumán y no le alcanzó para lograr el título otorgado a Boca Juniors. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: WALTER MONTEROS

Se les fue de las manos. River Plate empató 1-1 ante Atlético Tucumán el pasado sábado 7 de marzo y no le alcanzó para hacerse del título de la Superliga Argentina.

Al estar con 47 puntos, los 'millonarios' dependían de sí mismos para campeonar; sin embargo, Boca Juniors, con 46 puntos, logró el triunfo ante Gimnasia por 1-0 y alcanzó el título.

Al respecto, Marcelo Gallardo comentó en conferencia de prensa que el resultado no cambia nada y deben pasar de página: "Nosotros no vamos a cambiar, no vamos ser diferentes a cuando ganamos. Tenemos que volver a empezar: es el juego mismo el que te da esas posibilidades y hay que saber convivir con ganar y con perder", sostuvo el 'Muñeco'.

Asimismo, detalló que está acostumbrado a estos malos momentos: "Son pocos los privilegiados que ganan más de lo que pierden. No se puede llamar fracaso a toda derrota. No lo pudimos cerrar, lamentablemente", agregó.

River Plate se enfrentará ante Binacional el próximo miércoles 11 de marzo. Al respecto, Gallardo indicó: "Será un ambiente extraño, sin público. Ahora hay que tratar de salir del dolor, de la tristeza, de la desilusión y el lunes volver a carreter. Lo hemos hecho en otras oportunidades", sostuvo.

Te sugerimos leer