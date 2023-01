El técnico de River Plate respondió a los elogios de Pep Guardiola. | Fuente: AFP

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se pronunció sobre las declaraciones de Josep 'Pep' Guardiola sobre él. El 'Muñeco' habló en conferencia de prensa tras la victoria del 'Millonario' 2-0 ante Patronato.

"Siento un poquito de sorpresa porque estamos del otro lado del mundo. Que tenga repercusión lo que se hace de este lado, lo que genera el equipo que nos representa a todos nosotros y que lo reconozca de esa manera un personaje tan importante, alguien a quien admiro muchísimo, es un honor", afirmó Gallardo.

Guardiola había asegurado que el técnico de River debió ser considerado a mejor técnico del año. "Lo que ha hecho Marcelo Gallardo en River Plate es increíble a nivel de resultados, pues le ha dado una consistencia año tras año. Hay cosas que no me explico: hay tres entrenadores nominados al mejor del año y él no está nunca. No entiendo por qué no, esto no es solo por un año sino por lo que ha hecho por tanto tiempo. Ojalá un día pueda enfrentarme a sus equipos", dijo el técnico de Manchester City.

El club que dirige Marcelo Gallardo se encuentra tercero en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina, tres puntos debajo del líder Boca Juniors. Sin embargo, en la Copa Libertadores, el 'Millonario' venció 2-0 al 'Xeneize' en el partido de ida por la semifinal del torneo.

El técnico de River Plate le respondió los elogios a Pep Guardiola. | Fuente: ESPN

