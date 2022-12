Marcelo Gallardo es el técnico más ganador de la historia de River Plate. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Marcelo Gallardo, que esta noche se transformó en el técnico más ganador en la historia de River Plate con diez conquistas, prefirió no ponerse por arriba de la institución y señaló: "Simplemente llegué en el momento justo".Tras la victoria por 3-0 ante Athlético Paranaense, que le permitió dar vuelta la desventaja del partido de ida, el entrenador reflexionó: "Se me vienen un montón de cosas en la cabeza pero sobre todo hace cinco años cuando estábamos iniciando este proceso que había mucha expectativa e ilusión"."Parece mentira pero en cinco años pasaron un montón de cosas y en estos momentos te recordás de la gente querida y en todos aquellos que creyeron. Me da mucha satisfacción ver feliz a la gente de River", enfatizó en declaraciones televisivas.

"No me quiero olvidar de la gente que trabaja conmigo y que son leales, agregó el Muñeco que sumó su séptima corona internacional en cinco años al frente de la conducción del 'Millonario'."La historia de River es demasiado grande para que uno se ponga por encima de eso. Yo simplemente creo que llegué en el momento justo y me identifiqué con un grupo de gente que trabajamos juntos para transitar este camino lleno de ilusiones. No sé si voy a pasar una situación similar en mi carrera porque esto es muy fuerte", finalizó Gallardo.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer