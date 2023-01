'Dardo' contra Marcelo Gallardo: 'Basta de circo, estamos en el peor momento de la pandemia'. | Fuente: AFP

Desde hace unas semanas, una de las voces que más ha pedido la vuelta del fútbol en Argentina ha sido, sin duda, Marcelo Gallardo. En una última oportunidad, el 'Muñeco' solicitó que se reanuden los entrenamientos y su petición ha generado más de una crítica.

Entre ellas, la del periodista deportivo Horacio Pagani quien resaltó que el 'Muñeco', a inicios de la pandemia en Sudamérica, no presentó al plantel de River Plate al partido ante Atlético Tucumán por riesgo de contagio de coronavirus. Sin embargo, hoy se encuentra ansioso por el regreso de la liga argentina.

"Me imaginaba que iban a hacer un panegírico de Gallardo y se hizo partiendo de la primera contradicción. Cuando River no se presentó a jugar, Gallardo no quería que se jugara porque había posibilidad de algún caso de estos", indicó Pagani en Super Fútbol.

"En ningún momento los escuché decir que estamos en el peor momento de la pandemia. Tuvimos ayer récord de muertos, 35, y ya estamos cerca de los 1000, y hay 35,500 infectados. Pareciera como que esto no importa. No. No vamos a entrenar de a cuatro. ¿Qué es eso?" agregó el periodista respecto a la propuesta de que los equipos hagan entrenamientos grupales.

"Para que entrenen cuatro tienen que ir diez personas más, entre utileros, preparadores físicos, técnicos. ¿Qué es eso de entrenar de a cuatro? No sirve, basta de circo, muchachos. Estamos en el peor momento de la crisis, quedémonos quietitos cada uno en su casa", finalizó Pagani

