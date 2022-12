Ricardo Centurión tras la muerte de su novia: 'Estoy muy molesto con Dios' | Fuente: AFP

El pasado 29 de marzo se dio la lamentable notocia de que Melody Pisani de 25 años, novia del futbolista Ricardo Centurión, había fallecido de un paro cardiaco mientras conducía su automóvil.

Hoy, un mes y medio después, el futbolista de Vélez Sarsfield declaró por primera vez a la prensa para referirse al respecto: "Estoy muy enojado, muy dolido por un montón de situaciones con Dios. Él es el que dice cuánto se tiene que ir uno. Hoy me sale eso. Quizá en dos años el pensamiento es otro. Hoy tengo ese pensamiento y ese dolor", sostuvo Centurión.

"Llevábamos seis años y medio. De convivencia, cuatro. Ella fue una guerrera. Me enseñó todo, que lo material y todo eso sirve pero no para ser feliz. A los 13 años tuvo un trasplante, a los 20 tuvo cáncer. En ese tiempo yo estaba en San Pablo y volvía luego de cada quimioterapia, quería estar a mi lado", agregó el futbolista a Radio Continental.

Como se recuerda, Melody estaba a bordo de su auto mientras en Argentina ya se había decretado la cuarentena. "Nos equivocamos. Ella era una persona de riesgo. Rompimos la cuarentena y nos fuimos a la casa de mi mamá", confesó actual compañero de Luis Abram.

"Llegó a la casa de mi vieja en su auto todo bien, alegre. Y a las 6 se fue a su casa de Banfield para comprar carne y un par de cosas. Y ahí fue lo que pasó", recordó el jugador de 27 años.

En tanto a su presente, Centurión sostuvo que el fútbol es su esperanza para sentirse mejor. "Ahora lo mejor que me puede pasar es que vuelva el fútbol. Porque más allá de verte atrás de una cámara, no va a ser lo mismo que tomar mate con los compañeros, que entrenar normal, que te hagan pasar buen momento. No encuentro otra salida", señaló el futbolista.

