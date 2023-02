El técnico del Real Madrid se pronunció tras el empate sin goles. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, destacó que su equipo hizo un buen partido ante el Real Betis por la fecha 12 de LaLiga. Sin embargo, destacó que se le escapó el triunfo en el Santiago Bernabéu porque dijo les faltó "claramente el gol".

"Hemos hecho un buen partido, sobre todo los 45 primeros minutos, hemos tenido actitud muy buena pero nos ha faltado claramente el gol hoy. Es una lástima pero hay que seguir adelante", analizó el técnico francés. "No estoy enfadado, perdimos dos puntos pero al final me quedo con lo positivo porque también hay un rival y la segunda parte nos han metido en dificultades. El Betis es un buen equipo y nosotros hemos tenido ocasiones de gol y no metimos una", añadió.

Zidane destacó la igualdad que está reinando en el fútbol español. "Los de arriba hemos perdido puntos. Para mí es la mejor liga del mundo y no hay partido fácil nunca. No existen y cada día más. Se ve en los resultados de hoy que todos los equipos te pueden meter en dificultad. No es fácil ganar una liga y al mismo tiempo es lo bonito".

Pese a la falta de puntería hoy, Zidane defendió que el Real Madrid sí tiene pegada. "El otro día marcamos cinco goles y no todos los días lo vamos a hacer, sabemos que lo más importante es crear ocasiones y hoy nos faltó meter una para entrar en el partido. Hay un rival que defendió bien y hay que aceptarlo y seguir".

"No estamos fallando porque al final estamos arriba y significa que no lo estamos haciendo mal. Hemos tenido oportunidad para sumar la tercera victoria consecutiva y no se ha podido, sabemos que va a ser una liga muy complicada hasta el final pero es lo que hay", sentenció Zidane. EFE

