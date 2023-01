Zinedine Zidane se refirió a su posible retiro: 'Fui mejor futbolista que entrenador'. | Fuente: AFP

Sin duda uno de los entrenadores del momento es Zinedine Zidane, el ex futbolista y actual estratega que está al mando del Real Madrid y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga con 68 puntos junto con FC Barcelona.

Por su parte, el francés se refirió a su posible retiro y sostuvo que no tiene en mente mantenerse en el banco por muchos años, a diferencia de otros entrenadores que llegan a edad avanzada aún en el cargo.

"Yo fui mejor futbolista que entrenador. Pero los había mejores, aunque estoy contento de lo que hice, pero conmigo va a ser así. No voy a entrenar 20 años más, no sé cuántos. No planeo nada, a mí lo que me anima es el día a día", indicó el entrenador de 48 años.

"En mi cabeza siempre he sido futbolista, hice 18 o 19 años de jugador y cuando me preguntaban si iba a entrenador decía que no. Al final lo fui, pero desgasta mucho serlo", sostuvo 'Zizou' en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que se siente contento de manejar a la 'Casa Blanca', equipo por el que jugó entre el 2001 y 2006. "Tengo la suerte de poder estar en este club, aunque no me gusta mucho la palabra suerte porque en la vida hay que creer y disfrutar, hasta cuándo no me importa. Pero en cuanto a jugadores sí tengo la suerte de poder a entrenar a los mejores, estoy en el mejor club del mundo".

Respecto al reto que tiene de mantenerse en la cima de posiciones empatado con FC Barcelona, precisó: "Ahora estamos ganando, pero no hemos conseguido nada. Les digo a los jugadores que hay que seguir, porque eso va a hacer la diferencia. Nosotros solo ponemos el foco en lo que podemos controlar".

