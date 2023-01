Marcelo e Isco no han tenido mucha continuidad en la temporada actual con Real Madrid | Fuente: AFP

Marcelo Vieira e Isco Alarcón, dos jugadores protagonistas de los títulos del Real Madrid con Zinedine Zidane en el banquillo que actualmente pasaron a un segundo rol dentro del plantel. Cuestionados por su rendimiento y teniendo que aguardar por pequeñas opciones para sumar minutos, el mismo entrenador lamentó no poder brindarle a todos la continuidad esperada.

"Me duele porque son jugadores que quieren jugar y por ellos en particular, por lo que Marcelo e Isco han hecho y lo que hemos vivido. Son situaciones complicadas, pero es la parte mala del entrenador, que tengo que asumir mi responsabilidad. Cada partido tengo que decidir un equipo. Son momentos complicados", dijo ‘Zizou’ en rueda de prensa.

Frente a esta realidad, Marcelo e Isco aparecen como opciones para dejar la institución, aunque el francés sostuvo que los tiene en cuenta.

"Cuento con todos mis jugadores, además son del Real Madrid y no me meto en estas cosas de si quieren salir o no. Lo de fuera no lo puedo controlar, solo puedo decir que están aquí y los veo enchufadísimos porque entrenan muy bien. Los jugadores entrenan todos bien. Es una buena noticia para un entrenador. Son gente muy profesional y serios, están entrenando bien y veo a todos enchufados. Saben que cada uno va a tener oportunidad de jugar y el equipo va a intentar seguir en esta línea", sostuvo Zidane.

Isco lleva 347 minutos en la temporada actual, mientras que Marcelo registra 519 minutos.

