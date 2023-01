Luka Jovic fichó por el Real Madrid en la temporada 2019-20 | Fuente: Instagram

Real Madrid se planteó en el pasado mercado del verano europeo buscar un nuevo goleador, alguien que se complemente en ataque con Karim Benzema, pero principalmente su meta sea el de anotar. Así, apostaron por el serbio Luka Jovic del Eintracht Frankfurt, quien había destacado en la Bundesliga anterior con 17 conquistas.

Sin embargo, su primera campaña no ha sido la esperada. Solo dos goles ente todas las competencias y acumulando 770 minutos en cancha, números que no responden a la expectativa que se tenía sobre el futbolista de 22 años. Por si fuera poco, le tocó pasar por algunas lesiones y también se vio involucrado en hechos que no dejó contenta a la directiva. Durante el periodo de confinamiento se fue a Serbia sin el permiso del club. Ahora, no puede ser considerado por Zidane ya que recibió en su casa a un amigo que dio positivo a la prueba de COVID-19. Ante su esta situación, su técnico se refirió a su futuro.

"No queremos arriesgar, no está con nosotros hoy, espero que cambie esto rápidamente y vuelva con nosotros. Son cosas que pasan y él no está contento, sobre todo por la lesión que ha tenido, pero como futbolista no cambia nada. Es muy bueno, mete muchos goles, es verdad que no ha jugado mucho pero es joven y contamos con Luka para el próximo año. Se que hay muchos debates alrededor, ha tenido pequeñas cosas que le han impedido estar con nosotros pero no cambia nada", afirmó Zidane.

El espacio que le brinda Zidane en el plantel para el próximo curso podría ser el punto de nuevo inicio para Luka Jovic, quien prácticamente no juega desde febrero pasado. Ingresó contra Athletic Club, pero no completó ni un minuto en cancha.

