Zinedine Zidane habló de Mbappé. | Fuente: EFE - AFP

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró sorprendido por la reacción de Leonardo, director deportivo del PSG, tras afirmar que el sueño de Kylian Mbappé es jugar en el conjunto madridista y aseguró que es una frase de la que no se arrepiente y que dirá "todos los días".

Después de que Leonardo asegurase que "molesta" ver a Zidane hablando abiertamente de Mbappé porque "no es el momento de hablar de sueños" y su objetivo es "desestabilizarlo", el técnico madridista le respondió con educación en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas.

"No me parece nada lo que ha dicho porque además no dije nada, solo lo que decía el jugador, que un día su sueño es jugar en el Real Madrid y nada más. Luego cada uno hace lo que quiera", respondió.

En el cierre de la rueda de prensa, con las preguntas en francés, Zidane volvió a ser preguntado por Leonardo. "Simplemente dije lo que Mbappé dijo un día, que su sueño es ponerse la camiseta blanca del Real Madrid, lo diré todos los días".

"De la reacción de Leonardo no tengo ningún comentario, dice lo que quiere, tiene derecho a hacerlo como yo a decir hoy y siempre lo que quiera", culminó.

(Con información de EFE)

