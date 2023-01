Real Madrid le lleva ocho puntos a Barcelona en LaLiga | Fuente: AFP

La acción polémica por la mano de Sergio Ramos en su área contra el Eibar, en un partido donde Real Madrid ganó y se pone junto al Atlético como líderes de LaLiga, provocó las críticas de Ronald Koeman sobre el arbitraje y el equipo blanco. Esto no lo dejó pasar Zinedine Zidane, quien reconoció que le molestaron los cuestionamientos al colegiado.

"Molesta, porque nunca me meto con los árbitros. Los árbitros son parte del juego y aciertan y fallan como los jugadores. No me meto nunca, es una labor difícil. Lo de las palabras de Koeman, no digo nada. Mañana tenemos un partido muy importante y pensamos únicamente en eso. Se habla mucho cuando hay un episodio puntual, es lo que tiene el Madrid. No me fijo en eso", señaló este martes en rueda de prensa.

Real y Atlético empatan en el primer lugar con 29 puntos, aunque los ‘colchoneros’ tienen todavía dos partidos menos jugados. Con un Barcelona distanciado de ello por ocho unidades, el técnico francés rechazó que la pelea por el título se centre en dos equipos.

"Sabemos la dificultad de esta Liga. Hay muchos equipos que pueden luchar para conseguir esta Liga, es lo bonito. No hay partido fácil. Habrá muchos equipos al final para ganar esta Liga", subrayó.

Los merengues recibirán este miércoles al Granada en el Alfredo Di Stéfano, donde podrían ser punteros únicos si ganan y el Atlético tiene un traspié con la Real Sociedad.

"Es un equipo que está haciendo una temporada muy buena. Será muy duro y hay que estar preparados, como en todos los partidos de LaLiga, aún más en el partido de mañana, porque compiten muy bien y son muy buenos", analizó Zidane.

