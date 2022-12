Zinedine Zidane entrenó a Gareth Bale por más de dos temporadas en el Real Madrid. | Fuente: As

Al final, la historia entre Gareth Bale y el Real Madrid terminó de buena manera. En conferencia de prensa, el entrenador Zinedine Zidane indicó que las cosas con el delantero galés se modificaron y ahora lo tendrá en cuenta en esta temporada. Además, espera que lo haga entrar en complicaciones para armar la oncena inicial.

"Estoy contento con mis futbolistas y nos encontramos centrados únicamente en el partido de mañana. Por otro lado, Gareth Bale parecía que se iba pero sigue aquí. Las cosas cambiaron y ahora voy a contar con él. Es importante y espero que, como todos, me meta en dificultades para hacer el equipo", dijo.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de incorporar a otros futbolistas, Zinedine Zidane manifestó que se siente a gusto con el plantel que tiene en estos momentos. También, habló sobre las críticas constantes que recibe el equipo

"Me conformo con lo que tengo en la plantilla, lo he hablado con la persona encargada y el resto no nos interesa. Siempre voy a sonreír porque jugamos al fútbol y nos encanta, hay gente que vive peor y nosotros debemos aprovechar nuestra suerte. Siempre se discutirá si hay resultados que no gustan, pero esto acaba de empezar", sentenció.

