Zinedine Zidane habló de Courtois. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió a Thibaut Courtois al asegurar que "no es el único ni el principal responsable" de la mala primera mitad ante el Brujas de Bélgica en el partido por la Champions League.

"Lo importante es cómo se sienta Thibaut, y no es el único ni el principal responsable de lo que pasó en la primera parte ante el Brujas. Recibimos dos goles y él es el portero, pero no el único responsable. En el Real Madrid no hay derecho a cometer ningún error. Estamos obligados a marcar goles y siempre se nos va a criticar. Si mañana es un partido entre el primero y el segundo, significa que no lo hemos hecho tan mal", defendió Zidane.

Eso sí, ‘Zizou’ dejó en claro que Courtois no tiene asegurado el puesto de titular en el arco del Real Madrid. "Nadie es indiscutible, nunca te he dicho eso, somos 25 jugadores y voy a contar con todos, siempre, desde el principio hasta el final. Me tengo que reír porque es la verdad, pero me quieres sacar algo que no he dicho", agregó.

Zidane también reconoció que conocía las molestias que impidieron seguir tras el descanso frente al Brujas a Courtois y que le harán ser baja en Liga frente al Granada.

"Estaba mal seguro porque estaba revuelto, pero un jugador puede jugar así. Al descanso no estaba más para jugar", manifestó.

Finalmente, Zidane considera injustos los silbidos en contra del arquero belga. "Injusto o no es lo que hay y él lo sabe, es fuerte, sabe que la situación de todas formas es culpa de todos, como el primer tiempo ante el Brujas, no hay que darle más vueltas", culminó.

Real Madrid enfrentará a Granada este sábado por la fecha 8 de la Liga de España. La cita está programada a partir de las 9 de la mañana (hora peruana) en el Santiago Bernabéu.

