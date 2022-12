El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane durante el partido contra la Real Sociedad. | Fuente: EFE

Real Madrid sumó su enésimo tropiezo en la temporada. Esta vez, el cuadro merengue perdió 3-1 ante Real Sociedad por la fecha 37 de la Liga de España y el entrenador Zinedine Zidane evidenció su frustración por lo ocurrido.

Me ha gustado mucho el inicio del partido, marcamos, después del gol anulado con el VAR tardaron cuatro o cinco minutos y pasó después a ser otro partido. Luego nos hicieron un gol, es una pena porque hicimos un buen partido e incluso con diez hemos podido marcar. Mejor que acabe la temporada cuanto antes", aseguró Zidane.

Pese a ello, Zidane destacó la actuación del juvenil Brahim Díaz, que anotó el único gol del Real Madrid. "Ha jugado bien, es un buen jugador. Es un jugador muy interesante, joven y nada más. Veremos lo que vamos a hacer el próximo año, pero de momento ha tenido minutos y lo ha hecho bien", explicó el galés.

Además, 'Zizou' ratificó que contará con Marcelo, pese que no tuvo una buena campaña. "No sé si estará contra el Betis, veremos la semana que viene a ver si está. Está muy claro lo que he hecho este fin de semana. La próxima tenemos otro partido y veremos el próximo año. Ya está", ratificó.

Real Madrid terminará su campaña en la Liga de España cuando enfrente al Betis el domingo, en el Santiago Bernabéu.

Te sugerimos leer