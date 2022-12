Karim Benzema, delantero de Real Madrid. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó la baja del francés Karim Benzema ante el Valladolid, por una molestia surgida en el entrenamiento del jueves, y aseguró que su presencia en la Champions League ante el Atalanta dependerá "de como evolucione"."No va a estar Karim mañana con nosotros, tiene una molestia y tiene algo. Como siempre, como surgió ayer, para mañana no va a estar con nosotros y veremos para la semana que viene. Tras el partido el domingo veremos como evoluciona de su molestia", informó Zidane en rueda de prensa.La ausencia de Benzema deja de nuevo en cuadro al Real Madrid para la visita liguera al Valladolid, aumentando a nueve el número de ausencias para Zidane, que no recupera a ninguno de sus lesionados."Todos los jugadores que no juegan es un palo fuerte, sabemos el jugador que es Karim para nosotros, pero está lesionado y no puede estar. Tenemos que pensar en los que van a estar e intentar recuperar cuanto antes a Karim y al resto de jugadores", deseó el técnico galo.

Problema en el aductor

La lesión de Karim Benzema, ausente en el último entrenamiento del Real Madrid por unas molestias en el aductor izquierdo que provocan su baja ante el Real Valladolid, aumenta a nueve las bajas que sufre Zinedine Zidane para este encuentro.

La preparación del encuentro ante el Real Valladolid no pudo tener un peor cierre para el Real Madrid, que pierde a su gran referente ofensivo y el futbolista que asume el peso goleador. Benzema se dañó en la sesión del jueves y no se ejercitó.

El delantero francés sufre un problema muscular en su aductor izquierdo, según informan a EFE fuentes del club, y el sábado se conocerá el alcance exacto de la lesión tras una resonancia magnética a la que será sometido.

